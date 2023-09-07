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Bakan Yerlikaya: Afetlere karşı küresel işbirliği artık bir tercih değil zarurettir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, afetlerin sadece yerel değil küresel bir mesele olduğunu söyleyerek "Bu nedenle afetlere karşı küresel düzeyde işbirliği yapmak artık bir tercih değil zarurettir". dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 11:25, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 11:26
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Bakan Yerlikaya: Afetlere karşı küresel işbirliği artık bir tercih değil zarurettir

Yerlikaya, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetiminden sorumlu bakanların 2. toplantısına katıldı.

TDT'nin menfaatlere değil kardeşlik hukukuna dayanan bir oluşum olduğunu belirten Yerlikaya, teşkilatın birlikte hareket ettiği vakit üye ülkelerin gücüne güç kattığını kaydetti.

Yerlikaya, "Çünkü bizim birliğimiz gücümüzdür. Hayata geçirdiğimiz her zirve ve toplantı, Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde birer kilometre taşıdır." dedi.

Türkiye'nin 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlenen TDT Zirvesi'nde teşkilatın sivil koruma mekanizmasının kurulmasını önerdiğini hatırlatan Yerlikaya, "Geçen yıl Ankara'da gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Yönetiminden sorumlu Bakanlar 1. Toplantısı'nda doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve iyileştirmeye katkıda bulunmak amacıyla ortak arama kurtarma ve iyileştirme çabaları yapmak için Afet Müdahale Birimi kurulması müzakereye açılmıştı. Burada amaç üye ve gözlemci devletlerde veya diğer devletlerde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda önleme ve hazırlık, barınma, insani yardım, tıbbi yardım, acil durum haberleşmesi, can ve mal kurtarma gibi ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla işbirliği ve koordinasyon görevi görecek bir mekanizma oluşturabilmektir." diye konuştu.

Yerlikaya, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 3 Kasım 2023'te düzenlenecek TDT 10. Zirvesi'ne kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının kurulmasına ilişkin anlaşmanın da hazır hale getirileceğini kaydetti.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası yardım çağrısı yapmıştık. 103 ülkeden yardım teklifi geldi. Bu ülkelerin 90'ı tarafından arama kurtarma personeli ve sahra hastaneleri başta olmak üzere yardımlar hızla ülkemize ulaştırıldı. Türk dünyası ilk yardımımıza koşanlar arasındaydı. İşte acılar paylaştıkça azalır anlayışının tam da karşılığı buydu. Türk Devletleri Teşkilatındaki siz kardeşlerimiz bizleri o zor günlerde yalnız bırakmadınız. Gönderdiğiniz 2 bin 841 arama kurtarma ve sağlık personeli, 55 arama kurtarma köpeği birçok vatandaşımızın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Dar gününde yanında olanı asla unutmayan vefakar milletimiz, sizlerin dualarını da, yardımlarınızı da, döktüğünüz gözyaşlarını da asla unutmayacaktır."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, afetlerin sadece yerel değil küresel bir mesele olduğunu vurgulayarak "Bu nedenle afetlere karşı küresel düzeyde işbirliği yapmak artık bir tercih değil zarurettir. Teşkilat olarak bu iş birliğimizi yapacağımıza inancım tamdır. Afetlerin önlenmesi ve afet sonrası müdahaleleri etkin bir şekilde sürdürmek için gerekli olan Afet Yönetim Sistemi hepimizin olmazsa olmazıdır." dedi.

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