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Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 8.337,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.358,03 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 18:25, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 18:26
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Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 156,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 149,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıklamasıyla Borsa İstanbul'da risk iştahı arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 1 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 325 milyon dolar artarak 120 milyar 624 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 12'inci haftaya taşındı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin ise yüzde 43 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan stokların öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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