Üç yıldır bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli O.K, çocuk yaştaki A.K'ye karşı yaklaşık 3 senedir zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundu.

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