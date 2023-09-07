THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 14:28, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 14:29
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.