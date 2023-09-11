İstifa sonrası memur statüsünden nasıl emekli olunur?

Soru: Merhaba, 5434 sayılı Kanuna tabi, 1/4. Derecede, 4200 göstergeli, kadın devlet memuruyum. Bakanlık merkezde kariyer uzmanı olarak çalışmaktayım. 2002/08 başlangıç tarihim ve 1 yıl ücretsiz izin borçlanıp geri ödeme yaptım. 25 yıl hizmet süremin dolmasına 3 yıl 6 ay kalan 15.02.2024 tarihinden sonra istifa etmem durumunda; 5434 sayılı Kanuna tabi olup da 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenlerin, herhangi bir yerde zorunlu olarak çalışmamak ve SGK primlerinin tamamını kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmelerine imkan tanıyan isteğe bağlı iştirakçilikten faydalanmadan, herhangi bir işte çalışmadan kendim dışarıdan isteğe bağlı sigortalı olarak direkt asgari seviyeden memurluk dışındaki statüden kalan 3 yıl 5 ay 29 gün için SGK prim ödemesi yaparsam memur emeklisi olabilir miyim? Evetse ödenecek tutar bugün itibarıyla ne kadar olacaktır? Cevap için şimdiden teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışma hayatına başlayan, yani SGK primleri ödenmiş olarak çalışma hayatına başlayan ve halen memur statüsünde devam edenlerin emekliliklerinde kadın ve erkek memur için 25 yıl hizmet ve kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaşın dolumu şartı aranır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların hizmet bütünleşmesinde de 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanun hükümlerine göre son 7 yıl hizmet içerisinde hangi statüde daha fazla prim ödenmiş ise o statüdeki şartlar esas alınır.

Çalışmalar içerisinde iki statü varsa son 3,5 yıl yani (1260 gün ve daha fazla) SGK primleri ödenmiş hizmete bakılır ve hangi statüde fazla ise o statü uygulanır.

Diğer bir konu, emekli ikramiyesi konusudur:

Farklı statülerin toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanması halinde memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi şartları farklıdır. Bu uygulama 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur ve buna göre de 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükümleri kıyasen uygulanır. Yani, işçi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde görevinden ayrılma halinde kıdem tazminatı alabiliyorsa, aynı şekilde memurluktan ayrılmada da bu şarta bakılmaktadır. Bu hüküm gereği de 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayıp bu tarihten sonra görevlerinden ayrılmalarda hizmet ve sigortalılık süresine bakılır ve görevinden ayrıldığında 7000 gün hizmet süresi varsa ikramiyeye hak kazanır veya 25 yıl sigortalılık süresi + 4500 gün hizmet süresi varsa ikramiyeye hak kazanır.

Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Sizin emeklilik şartınız 25 yılınızı doldurmaya bağlıdır. 25 yıl hizmet içerisinde memurluk, borçlandığınız süre ve işçilik süresi dahil edilir.

Memurluktan mevzuata uygun istifa ettikten sonra işçi statüsünde çalışmanız halinde ve işçilik üzerinden SGK primleri ödenerek bir çalışma olduğunda, bu çalışmalarınız şayet 1260 gün ve daha fazla olursa, memur statüsünden emekli olamayacağınızı,

Şayet, işçi statüsündeki çalışmalarınız belirttiğiniz gibi 1259 gün ve daha az olursa ve toplam (memur ve işçilik süreniz) 25 yıl hizmeti tamamladığınızda memur statüsünden emekli olabileceğinizi,

Her durumda 58 yaşınızı da doldurmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Ancak, belirttiğimiz gibi dikkat etmeniz gereken en önemli konu istifa sonrası çalışmalarınız 1259 günden fazla olmaması, şayet olursa memur statüsünden emekli olabilmeniz için bir 1260 gün ve daha fazla memur statüsünde görev yapmanızın gerekeceğini de hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, tarafınıza aylık bağlandığı tarihte, memurluktan ayrılmada yukarıda belirttiğimiz kıdem tazminatı alma şartlarını (7000 gün şartını) sorunuzdan anladığımızdan memurluk sürenizin her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Emekli aylık tutarınızı hesaplamak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Değerlendirmelerimiz tamamıyla verdiğiniz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Tavsiyemiz yazılı olarak SGK na müracaat ederek bilgi almanızın da faydalı olacağı yönündedir.

