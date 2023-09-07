Bakan Kacır: OVP'de 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili

Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Sponsorlu İçerik
İçişlerinden 'Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri' konulu genelge
İçişlerinden 'Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri' konulu genelge
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Türkiye havalimanları Ağustos'ta yolcu rekoru kırdı'
'Türkiye havalimanları Ağustos'ta yolcu rekoru kırdı'
MSB: Hudutlarımızda yıl içerisinde 316 FETÖ mensubu yaklandı
MSB: Hudutlarımızda yıl içerisinde 316 FETÖ mensubu yaklandı
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Kacır: OVP'de 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Burada da ilk başlık büyüme. Büyüme başlığındaki 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 15:58, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 15:59
Yazdır
Bakan Kacır: OVP'de 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Orta Vadeli Program (OVP) tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"30 politika ve tedbirin 24'ü Sanayi ve Teknoloji Alanı ile ilgili"

"Enflasyonla mücadeleyle birlikte büyümeyi nasıl gerçekleştirilecek?" sorusunu cevaplayan Kacır, "Malumunuz orta vadeli planın önemli bir unsuru da politika ve eylemler bölümü. Yani rakamsal faslın sonrasında esasen nasıl gerçekleştirmeye gayret edeceğimize dönük oldukça çerçeveli bir plan ortaya konulmuş oldu. Burada da ilk başlık büyüme. Ben az önce de kontrol ettim, büyüme başlığındaki 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgili" diye konuştu.

Türkye'nin büyümesinde çeşitli faktörlerin rol oynayacağına dikkati çeken Kacır, "Yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesinden sanayi alanlarının lojistik bağlantılarını güçlendirilmesine, büyük ölçekli şirketlerin ve ana sanayinin tedarik zincirlerine KOBİ'lerin eklemlenmesinin desteklenmesine, girişim ekosisteminin güçlendirilmesine, proje bazlı devlet desteklerinin teknoloji olarak sanayi hamlesi programlarının etkin şekilde kullanılmasına, AR-GE faaliyetlerine kadar, ayrıca diğer yatırım ortamı ve dijital dönüşüm başlıklarında da pek çok unsura kadar büyümeyi nerede tarif ettiğimizi hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise OVP'de yeniliklerin yapıldığını hatırlatarak, "Aslında OVP'de bir yenilik yaptık. Depremle ilgili olarak harcamaları hem mal hizmeti de hem yatırımlarda hem transferlerde ayrı bir sütun ayrı bir rakam olarak ifade ettik. Dolayısıyla bunun kalıcı değil, geçici bir harcama türü olduğunu, dolayısıyla mali disiplinin bu anlamda kriterlere uygun olarak sürdürüleceğine ilişkin bir altlık oluşmuş oldu, kamuoyunun bunu rahat izleyebilmesi adına" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz