Mülkiye Başmüfettişi Yücel Yavuz kanser nedeniyle hayatını kaybetti

2014-2016 yıllarında Gümüşhane'de, 2016-2018 yıllarında da Trabzon'da valilik yapan Yavuz, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Trabzon'daki görevi sırasında gösterdiği cesaret ve direnişiyle ön plana çıkmıştı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından evli ve iki çocuk babası Yavuz'un naaşı Babasultan Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Safranbolu Merkez Camiindeki törene Yavuz'un yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Vekili, Nedim Akmeşe, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Selami Yazıcı, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, çok sayıda bürokrat, kaymakamlar, iş adamları ile vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 3 ay önce prostat kanseri teşhisi konulan ve Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki Mülkiye Müfettişi Yücel Yavuz, yaşam mücadelesini kaybetti. İşlemlerinin ardından cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirilen Yavuz için tören düzenlendi.

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