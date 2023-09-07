Bedava yemek için kurulan 'mevlüt bulma' grupları yayılıyor

Denizli'de sosyal medya üzerinde kurulan 'Denizli mevlüt bulma" grubunun ardından Fethiye'de de benzer bir grup kuruldu. "Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma" grubunda yapılan paylaşımlarla nerede yemekli hayrın olduğu paylaşılıyor. Fethiye'de gerçekleşecek olan düğünlerin davetiyelerini gruptan paylaşan üyeler, adres vererek ücretsiz yemek yemek isteyenleri hayır ve düğün yemeklerine yönlendiriyor.

İlk paylaşım konum, ikinci paylaşım menü oluyor



Üyeler arasındaki paylaşımların da oldukça dikkat çektiği grupta ilk etapta nerelerde bedava yemek yenilebileceği hayrın yapılacağı yerin konumu ile paylaşılıyor. Aynı anda birden fazla yerde hayır yemeği olması halinde ise yemeğe erken gidenler, verilen yemeğin fotoğraflarını paylaşarak diğer üyelerin damak zevkine göre bedava hayır yemeği yemesine yardımcı olmaya çalışıyor. Yeni kurulmasına rağmen şu anda 167 üyesi bulunan grubun üye sayısı her geçen gün artıyor.