Görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Cenaze törenine, Özbek'in ailesi ve yakınları ile Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, askeri erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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