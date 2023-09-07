Boşanma aşamasındaki eşini sakat bırakan sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken mağdur ve müdahil Sabiha Mutlu ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Yargıtay kararının okunmasının ardından sanık Samet Mutlu bozma kararına uyulmasını istedi.

Mahkemenin bozma ilamına uyulması kararının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla ve "silahla tehditten" de 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Taraflara, esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Şişli'de, Samet Mutlu boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu 23 Mayıs'ta silahla yaralamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Mutlu hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Eşinin yaralaması nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Mutlu, Sabiha 8 Temmuz'daki ilk duruşmaya ambulansla gelmiş, sedye üzerinde girdiği duruşmada eşinden şikayetçi olmuştu.

Davayı 30 Kasım 2021'deki karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu'yu "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim nedeni sayan heyet, 18 yıl hapsi 15 yıla indirirken sanığın hapis cezası infazını tamamlayana kadar kendi alt soyu üzerinde velayet ve vesayet yetkilerinden yoksun bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Heyet, sanığı ayrıca "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırırken, fiilden sonraki davranışları ile yargılama sürecindeki davranışlarını indirim nedeni kabul edip bu cezayı 2 yıl 1 aya düşürdü ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Sanık Mutlu, toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

- Yargıtaya temyiz başvurusu

Kararın ardından sanık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşımış, istinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından taraflar Yargıtaya temyiz başvurusu yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında teşebbüs nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören kanunun uygulanması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilip makul bir düzeyde ceza tayini yerine, azami sınır olan 20 yıla yakın düzeyde ceza verilmesini hukuka aykırı bularak oy çokluğuyla bozma kararı verdi.

Üye hakimlerden 2'si ise karşı oy kullanarak sanığın "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılması gerektiğini karara şerh düştü.