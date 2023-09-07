7 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 22:58, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 23:00
Meydan Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen Mustafa T, 7 yaşındaki oğlu Mehmet T'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İntihar teşebbüsünde bulunan Mustafa T, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.