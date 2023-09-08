8 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

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1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ticaret Borsasında iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Rize/13.30/16.45)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri"nin ilkine katılacak.

(Ankara/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TÜGVA 4. İl Olağan Genel Kurulu toplantısına iştirak edecek.

(Çankırı/09.30/10.30/14.00/19.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şevki Eren Albayrak Camisi ve Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu Açılış Töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda Kocasinan Belediyesi 38 Yeni Araç Teslim Töreni ve İncesu Belediyesi Üzüm Festivali'ne katılacak.

(Kayseri/13.30/14.30/16.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Valilikte "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Edremit Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli'nde Güzel Sanatlar Lisesinin konserini dinleyecek.

(Van/09.30/16.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, Of-Çaykara yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Trabzon/09.00/19.15)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan'ı konuk edecek.

- Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yerinde izleyecek.

(Eskişehir/21.45)

2- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele ettiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.

(Padova)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, erkekler yarı final müsabakalarıyla sürecek.

(New York)