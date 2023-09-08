KARDEMİR'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.