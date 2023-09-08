İzmir'de otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

Kaza saat 02.30 sıralarında Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mavişehir istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halindeki E.D. (19) idaresindeki 35 ERD 88 plakalı otomobille, kavşaktan yola çıktığı iddia edilen Şafak Görkem Yeniay (21) idaresindeki 35 BNN 247 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yolda sürüklenirken, otomobil ağaca çarptı ve aracın hava yastığı açıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis yolda güvenlik önlemlerini aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından durumu ağır olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve hafif yaralı olan otomobil sürücüsü, ambulanslarla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Şafak Görkem Yeniay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeniay'ın bir yemek sipariş firmasında motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı hastanede tedavi gören otomobil sürücüsü E.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza yerinde araçların çekilmesinin ardından bulvardaki trafik normale dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.