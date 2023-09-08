Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'

Son yıllarda kamudaki israfın önüne geçmek için önemli adımlar atılıyor. Tasarruf tedbirlerine yönelik atılan adımlar arasında kamu tarafından kullanılan araçlar da yer alıyor.

Yenişafak'tan Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre; Kamuda tasarruf adımları çerçevesinde, devlete büyük yük getiren araç israfı azaltılacak. Bu kapsamda kamu araçlarının kullanımı ve etkinliği 'analiz' edilecek, gereksiz kullanımlar sonlandırılacak ve araç harcamalarının bütçedeki payı en aza indirilecek. Taşıtların kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulmayan araçların ihtiyaç duyulan alanlara aktarımı yapılacak.

ARAÇ HAVUZU OLACAK



Kamu görevleri için taşıt ihtiyaçları süreklilik yerine geçici olarak kişiye veya kişilere tahsis edilecek. Böylece bir kurumda araca ihtiyacı olan kişi kurumun araçlarını sırayla kullanacak. Kurumlarda ihtiyaç fazlası taşıtlar devredilecek. Maliyetli eski araçlar kamunun elinden çıkarılacak.

YERLİ ARACA ÖNCELİK



2021 yılında yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesine göre, kamuda bulunan araçların yüzde 20'sinin 2023 yılı sonuna kadar tasfiye edileceği belirtilmişti. Tasfiye süreci devam ederken, yeni taşıt ihtiyacı doğduğunda ise fiyat ve performans gözetilerek yerli veya Türkiye'de üretimi yapılan araçların önceliklendirileceği belirtiliyor. Yeni tahsis edilecek araçlarda özellikle Togg gibi yüksek performanlı aynı zamanda çevreci araçlar öncelikli olarak tercih edilecek. Ayrıca, Türkiye'de montajı yapılan araçlar arasında 1.600 cc ve altında motor hacmine sahip olan ekonomik, maliyeti düşük araçların temin edileceği öngörülüyor.