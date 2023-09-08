Çocukların okula alışması için velilere 10 öneri

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatilinin ardından okullarına dönecek. Ancak her kademe ve sınıftaki öğrenciler için uzun süren bir yaz tatilinin ardından okula uyumda sorunlar yaşanabilir. Uzmanlar tatil dönüşünde okula adaptasyon sürecinin hem çocuklar hem de ebeveynler için biraz zorlu geçebileceğini belirterek "Yaz tatili özellikle çocuklar için yılın en keyifli dönemidir. Okul dönemindeki rutinlerin dışına çıkıldığı ve yaklaşık 3 ay boyunca daha serbest bir yaşama alışıldığı için, okula dönüş döneminde bazı uyumsuzluk durumları ortaya çıkabilir. Öğrencilerin bu dönemde hayatını normal bir şekilde sürdürebilmesi ve değişen durumlara çabuk adapte olabilmesi için bazı gereksinimlerinin karşılanması gerekiyor. Bu süreçte ailenin ve eğitimcilerin çocuklara yol gösterici olması çok önemli" dedi. Tatil sonrası rehavetin yüksek olduğu bu kritik süreçte ailelere büyük iş düştüğünün altını çizen Uzman Klinik Psikoloğu Cansu Karaman velilere şu 10 öneride bulundu:



1- Okula başladığında neler öğrenebileceği ile ilgili onu heyecanlandırın. Örneğin, ilk defa fen dersi alacaksa bu dersin ona hayvanlar hakkında birçok şey öğreteceğinden bahsedin. Bu teknik çocuğunuzun derslere ilgi duymasını sağlayacaktır.

2- Çocuğunuza bu yıl yeni arkadaşlar edineceğini ve yeni şeyler öğreneceğini hatırlatın.

3- Çocuğunuza kendi okul hayatınızda yaşadığınız komik ve eğlenceli anılarınızdan bahsedin. Ebeveynlerinin de bu süreçleri yaşadığını duyan çocuk kendini daha anlaşılmış hissedecektir.

BİRLİKTE ALIŞVERİŞ YAPIN



4- Okul için gerekli olan kırtasiye ve giyim alışverişini çocuğunuzla beraber yapın.

5- Okulların açıldığı ilk haftayı ısınma hareketleri olarak değerlendirin ve hemen okula odaklanmasını beklemeyin. Önce sürece ısınsın ve uyum sağlasın, ilerleyen zamanlarda eski düzenine kavuşacaktır. Özellikle çocuğunuz okula yeni başlıyorsa birlikte okulu ve ders göreceği sınıfı ziyaret edip orada biraz zaman geçirin.

6- Oyun, ders, bilgisayar, telefon ve televizyon saatleri için yeni kurallar belirleyin. Sınır ve kuralları çocuğunuz ile birlikte belirlemeye özen gösterin.

UYKU DİSİPLİNİ SAĞLAYIN



7- Uyuma ve uyanma saatlerini okul düzenine uygun olarak yeniden düzenleyin. Çocuğunuzun en geç saat 22.00 civarında yatmasına, 7.00 gibi uyanmasına özen gösterin.

8- Çocuğunuzun bütün gün kurallı bir ortamda bulunduğunu unutmayın ve eve geldiğinde kendine zaman ayırması için onu destekleyin.

9- Hafta içi 1-2 gün okul çıkışında ya da hafta sonu çocuğunuzun sevdiği etkinlikler planlayın ve onunla vakit geçirin.

10- Ödül ve ceza sisteminden kaçının. "Eğer bunu yaparsan okul çıkışında hamburger almaya gideriz", "Ağlarsan okulda kalırsın, seni almaya gelmem" gibi cümlelerden kesinlikle kaçının. Çocuğun zaten uyması gereken kuralları ödüle ya da ceza sistemine bağlamaya çalışmayın.