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OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 08:13, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 08:21
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OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; OVP'de yer alan enflasyon tahminlerine göre milyonlarca memur ve emeklilerinin maaşları ve zam tahmini de değişecek. Merkez Bankası'nca yüzde 62 olarak öngörülen yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi.

Buna göre emekli aylığı ve memur zammında 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıktı. Bu tabloya göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.76 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 45'i geçmesi bekleniyor. Memura da Ocak ayı için zammı yüzde 49.46 olarak hesaplanıyor.

EK ZAM MECLİS'E GELECEK

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor.

Emeklilere yapılacak ilave artışın Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda geçici bir yükselişin söz konusu olduğunu yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını beklediklerini ifade etti.

Yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre Temmuz-Ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak.

Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

10 BİN 332 LİRAYA ÇIKACAK

Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.

Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.

Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

KADEMELİ BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.

Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında (yapılacak düzenlemeyle refah payı ya da seyyanen artış da olacak) , memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

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