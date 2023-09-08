Liselerde Mevzuat Değişti!... İlk Etapta Göze Çarpanlar

Bakan Yusuf Tekin tarafından dile getirilen;



Liselerde;

- Sınıf geçmenin zorlaştırılması,

- Devamsızlıklara düzenleme getirilmesi,

- Açık liselere kaçışın önlenmesi,

- Nakil ve geçişlerin düzenlenmesi,

- Okullarda öğrenciler tarafından cep telefonu kullanılmaması



Gibi konuları da içeren değişiklik bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230908-2.htm



Değişiklikte dikkat çeken konulardan bir tanesi de Bakan Özer tarafından her meslek lisesine mesleki eğitim merkezi (MESEM) açılması projesinin rafa kalkarak bu uygulamaya son verilmesi, meslek liselerinde şu anda bulunan MESEM'lerin kapatılarak öğrencilerin bağımsız MESEM'leer nakledilmesi de var.



Özellikle sınıf geçme sistemi ile ilgili uygulama bu yıl sadece 9. Sınıflara uygulanacak. Yani 10-11-12. Sınıflar eski mevzuata tabi olacaklar.

- Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ilk sınavlarında yabancı dil sınavlarında olduğu gibi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

- Sınıf geçmede başarısız dersi olan öğrencilerin yıl sonu ortalamasının 50 olması durumunda doğrudan sınıf geçmeleri uygulaması sadece tek dersten başarısız dersi olanlar için uygulanacak.

- 3 dersten sorumlu geçme uygulaması da yıl sonu başarı puanı en az 50 olanlar için geçerli olacak

- Toplum hizmet uygulaması Sosyal Sorumluluk olarak değiştirildi.

- Hamile öğretmenlerin doğumdan sonra (analık izninden sonra) istememeleri halinde bir yıl süre ile nöbet görevi verilmemesi uygulaması iki yıla çıkarıldı.

- Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulacak.

- İlçe, il ve ülke bazında merkezi sınavlar yapılabilecek,

- Alan değişikliği kriterlerinde de değişikliğe gidildi.



Bazı teknik düzenlemelerin de yer aldığı yönetmelik değişikliğinin sınıf geçmeye yönelik kısmının bu yıl 9.sınıflardan başlayarak kademeli uygulanacağını tekrar hatırlatmak isteriz.



Maksut BALMUK

Öğretmen

