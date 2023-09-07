16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş festivalin açılış konuşmasını yaptı.

Festivalin açılışında olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Demirbaş, "Başkent Ankara'nın gözde ilçesi Çubuk'ta kültürümüzü, doğamızı, lezzetlerimizi, tarihimizi ve uluslararası renkleri bir araya getiren bu festivalin bir parçası olmak, hepimiz için büyük bir ayrıcalık." diye konuştu.

Festivalin sadece lezzetleri değil, aynı zamanda kültürleri de buluşturduğuna değinen Demirbaş, "Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya, Kırgızistan, Malezya, Slovakya ve Ukrayna halk dansları toplulukları ve Moldovya'dan gelen değerli heyet Çubuk'ta misafirimiz oluyor." dedi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş de huzurlu ve müreffeh toplumların festival yapabileceğini söyleyerek, "Festivalde sadece turşu değil, birçok coğrafi işaretli ürün yer alıyor. Dört günlük dolu dolu bir festival programı düzenleyen belediye ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Festivale katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Oktay, Çubuk'ta bu yıl 50 bin tonluk toplam turşu üretimi olduğunu ifade etti. Çubuk turşusu için gelecek yıl 1 milyar liralık satış hedefi konulması gerektiğini ifade eden Oktay, "Ankara ve Türkiye'yle değil, uluslararası bazda bir zincire girdiğimizde 1 milyarı yakalayabileceğimiz bir potansiyel var. Hedefimizi önce bir büyütelim." dedi.

Festival, protokol heyetinin kurdele kesimiyle başladı.

Kurdele kesiminin ardından konuk halk dansları toplulukları gösterilerini sundu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların da katıldığı festivalde şarkıcı Mustafa Ceceli de konser verdi.

Festival 10 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.