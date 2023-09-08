Ermenistan'dan Karabağ'da provokasyon girişimi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rus barış gücünün bulunduğu bölümde bazı Ermeni silahlı gruplarında hareketlilik göründüğü bildirildi.

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