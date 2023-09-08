Ermenistan'dan Karabağ'da provokasyon girişimi
Ermenistan'ın Karabağ bölgesindeki provokasyonları sürüyor. Azerbaycan, bölgedeki bir provokasyon girişiminin daha engellendiğini duyurdu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 09:18, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 09:19
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rus barış gücünün bulunduğu bölümde bazı Ermeni silahlı gruplarında hareketlilik göründüğü bildirildi.
Ermeni gruplarının, Azerbaycan mevzilerinin bulunduğu bölümün karşısında hendekler kazmaya çalıştıkları tespit edildi..
Azerbaycan ordusunun gerekli tedbirleri almasıyla bu gruplarının çabalarının engellendiği kaydedildi.