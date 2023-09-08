Rönesans Rezidans'ta kayıp 52 kişinin aileleri 7 aydır umutlu bir haber bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ın A Bloğu depremde yıkıldı. Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 52 kişinin ise izine depremden 7 ay geçmesine rağmen rastlanmadı. Acılı aileler, depremin üzerinden geçen süreye rağmen kayıplardan gelecek haberi umutla bekliyorlar. Rönesans Rezidans'ın bulunduğu bölge ise enkazın her geçen gün kaldırılmasıyla tanınamaz hale geldi.

Bölgenin tanınamaz halde olduğunu dile getiren Hüseyin Yeter, "Burası Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alan. Burada Rönesans Rezidans vardı, şimdi burası tanınmaz halde" dedi.

"Rönesans A Blok'ta 52 canımız kayıp ve herkes kendi canını, yakınını, eşini, çocuğunu, karısını, torununu bulma çabasında, haber alma çabasında"

Asrın felaketine Rönesans Rezidans'ta yakalanan görümcesinden ve eşinin yeğeninden aylardır haber alamadıklarını ve gelecek haberi umutla beklediklerini dile getiren Sabiha İncili smd, "Biz ilk gün tek başımızaydık. Hemen ondan sonra tanıdık ailelerimize. annemize, babamıza, kardeşlerimize, yeğenlerimize ulaşmaya çalıştık. Kendi ailemin yanına gittikten sonra eşimle beraber trafikte çok yoğundu tabii, Rönesans'a ulaşmaya çalıştık. Çünkü orada eşimin yeğeni, benim kaynımın oğlu olur, Mehmet Şükrü İncili var. İki tane görümcem, Cemile İncili ve Mevlide Yıldız İncili vardı, onlara ulaşmaya çalıştık. Biz gittiğimizde askerler oradaydı. Görümcem Cemile Yıldız İncili depremin ikinci günü enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kendinde değildi, hastaneye göndermişler. Ondan sonra diğer görümcem Mevlide Yıldız İncili ve eşimin yeğeni Mehmet Şükrü İncili için orada bekledik. Aynı evde, aynı katta, aynı dairede olduğunu belirttik. Ama orada başka hiç kimsenin olmadığını söylediler. Biz gene orada beklemeye devam ettik, ayrılmadık. Rönesans A Blok'ta 52 canımız kayıp ve herkes kendi canını, yakınını, eşini, çocuğunu, karısını, torununu bulma çabasında, haber alma çabasında. Herhangi hiçbir haber yok. Savcılığa gittik. DNA testi, kayıp başvurusunda bulunduk. Nereye müracaat gerekiyorsa biz her türlü çabayı sarf ettik. Görümcem Mevlide Yıldız İncili ve kaynımın oğlu, eşimin yeğeni olur Mehmet Şükrü İncili kayıp" ifadelerini kullandı.