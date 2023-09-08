Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 613 geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine yapılacak işçi alımı ile ilgili paylaşımda bulundu.
Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz.
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç
katacak.
@turksekeras
Hayırlı, uğurlu olsun.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz.İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 8, 2023
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. @turksekeras
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/3WnWvPWN1J