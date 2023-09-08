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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.398,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 13:17, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 13:29
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 8.398,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,72 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 8.355,39 puan oldu. Toplam işlem hacmi 61,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,28 ile metal, ana sanayi oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, dün yaptığı açıklamada, devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak 3 yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar sunmayı öngördüklerin söyledi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladığını duyurdu.

Bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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