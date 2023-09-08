PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 10:40, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 10:40
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ettiği ve Mehmetçiklerin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleyi sürdürdükleri belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.