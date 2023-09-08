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Karabük Üniversitesi'nden FETÖ iddialarına dair açıklama

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı ve görsel basında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 12:18, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 13:12
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Karabük Üniversitesi'nden FETÖ iddialarına dair açıklama

Son günlerde çeşitli yazılı ve görsel iletişim kanalları ve sosyal medya aracılığıyla Karabük Üniversitesi ile ilgili bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı paylaşımların ifade edildiği açıklamada, "Bu paylaşımlarla ilgili, geçmişte de üniversitemiz tarafından inceleme ve araştırmalar neticesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Karabük Üniversitesi yürütmüş olduğu iş ve işlemlerde hukukun üstünlüğünü esas almaktadır. Üniversitemiz 15 Temmuz hain darbe girişimine çok hızlı tepki veren ve sonrasında gerekli incelemeleri yapıp FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisakı ve irtibatı tespit edilenler hakkında, idari ve hukuki süreçleri hassasiyetle sonuçlandıran bir kurumdur. Bu minvalde söz konusu iddialar arasında ismi geçen kişilerden, FETÖ iltisakı ve irtibatı tespit edilen personeller derhal ihraç edilmiş, suçsuzluğu yargı kararları ile tespit edilerek beraat eden personeller ise görevine devam ettirilmiştir. Dolayısıyla basında iddia edildiği gibi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu halde görevine devam eden ve maaş ödenen herhangi bir personel bulunmamaktadır" denildi.

Karabük Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza attığını ve Times Higher Education (THE) sıralamalarında, dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girdiğini aktarıldığı açıklamada, "Afrika'dan, Uzak Doğu'ya, Asya'dan, Avrupa'ya dünyanın 98 ülkesinden 12 bini uluslararası öğrenci olmak üzere, 48 bin öğrencinin barış ve huzur içinde eğitim gördüğü güzide bir eğitim kurumudur. Sonuç olarak; bu türden asılsız iddialar, bilim merkezli, öğrenci dostu Karabük Üniversitemize ve Emeğin Başkenti Karabükümüze zarar vermektedir. Kurumlarımızın bu tür paylaşımlarla yıpratılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun takdirlerine saygıyla arz olunur" ifadelerine yer verildi.

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