Sakarya'da denize girmek bugün de yasak
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek bugün de yasaklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 12:57, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 13:05
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.