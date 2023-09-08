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İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem

İstanbul'da orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar'da ek tedbirler alındı. Güneş enerjisiyle çalışan "Kozalak" isimli cihaz, ağaçların gövdelerine yerleştirilip, yangın riski değerini ölçüyor. Yangın çıkmadan önce uyarı veren sistem, şu an Heybeliada'da kullanılıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 13:10, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 13:12
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İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem

İstanbul'da orman yangını riskinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar'da yangınları önlemek için yeni bir cihaz kullanılmaya başlandı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, güneş enerjisiyle çalışan "Kozalak" isimli cihazı, ağaçların gövdelerine yerleştirmeye başladı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yerli erken tespit sistemi 'Kozalak' Heybeliada'da uygulanmaya başladı.

Cihaz, hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne, ne mise yüzde 40'ın altına düştüğünde uyarı veriyor.

İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "Bu verilere cihaza tanımladığınız zaman, kritik noktalar aşıldığında anında mesajla sizi uyarıyor. Diyor ki şu noktada bir sıkıntı var. Bize mesaj geldiği zaman da biz ekiplerimizle veya gönüllülerimizle bu alanı kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir şey varsa da burada yangın çıkmadan müdahale ederek önlem almış oluyoruz." diye konuştu.

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