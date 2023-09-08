Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

K.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor.

Sürücü ile beraberindeki İ.K. ve H.İ.K, jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılarak Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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