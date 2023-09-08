Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü
Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 15:11, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 15:12
Şafaklı köyünde Çömlekçi grup yolunun Gölbaşı mevkisinde K.K'nin kullandığı kamyonet Çömlekçi Deresi'ne yuvarlandı.
Sürücü ile beraberindeki İ.K. ve H.İ.K, jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılarak Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
K.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor.