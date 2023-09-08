Bazı barolardan 'Can Atalay'a destek' açıklaması

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olduğu ve hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmadığını belirtti.

"Anayasa'nın 83. maddesine göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz." diyen Sağkan şunları kaydetti:

"Seçilmiş bir milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasını engellemek, onun seçilme hakkıyla birlikte seçmenin iradesini yok saymak, Mecliste temsil edilmelerini engellemek hiçbir demokraside normalleştirilemez."

Atalay'ın, 4 aydır AYM içtihatlarına rağmen halen tutuklu bulundurulduğunu aktaran Sağkan, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.