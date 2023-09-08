Kırklareli'ndeki selde ölen emekli öğretmen çiftin cenazesi Denizli'de toprağa verildi

Çiftin 13 yaşındaki oğulları Kerem Şimşek, felaketin yaşandığı gün iki kişiyle kurtarılarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmış Raile-Ahmet Baki Şimşek çiftinin de aralarında olduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da yaşayan çiftten Raile Şimşek'in 2 sene önce emekli olduğu, Ahmet Baki Şimşek'in de geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. Çiftin oğullarıyla İğneada'ya tatile gittikleri öğrenildi.

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