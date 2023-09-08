Kırklareli'ndeki selde ölen emekli öğretmen çiftin cenazesi Denizli'de toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
Sponsorlu İçerik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Türkiye havalimanları Ağustos'ta yolcu rekoru kırdı'
'Türkiye havalimanları Ağustos'ta yolcu rekoru kırdı'
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırklareli'ndeki selde ölen emekli öğretmen çiftin cenazesi Denizli'de toprağa verildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki selde hayatını kaybeden emekli öğretmenler Ahmet Baki Şimşek (53) ile eşi Raile Şimşek (53) memleketleri Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 16:24, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 16:25
Yazdır
Kırklareli'ndeki selde ölen emekli öğretmen çiftin cenazesi Denizli'de toprağa verildi

Şimşek çiftinin cenazeleri Denizli'nin Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi'ne getirildi.

Mezarlıkta, çiftin akrabaları ile arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenazeler yan yana defnedildi.

Öte yandan çiftin tek çocuğu Kerem Şimşek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan çiftten Raile Şimşek'in 2 sene önce emekli olduğu, Ahmet Baki Şimşek'in de geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. Çiftin oğullarıyla İğneada'ya tatile gittikleri öğrenildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmış Raile-Ahmet Baki Şimşek çiftinin de aralarında olduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Çiftin 13 yaşındaki oğulları Kerem Şimşek, felaketin yaşandığı gün iki kişiyle kurtarılarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz