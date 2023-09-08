PMYO mülakatına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 Yılı PMYO mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu.
Akademinin duyurusu:
2023 Yılı Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat
Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları
ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle
öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat
Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim
araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav
giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
Sınav Giriş Belgenizi Görüntülemek İçin Tıklayınız.