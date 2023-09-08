Borsa günü düşüşle tamamladı

Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
Sponsorlu İçerik
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 18:28, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 18:48
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 137 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,14 ile metal, ana sanayi oldu.

Gün içinde 8.398,44 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.320 puanın üzerinde dengelendi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri, bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon, ABD'de, Çin'de, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Haftaya ECB'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ancak olası bir faiz artırımının da masada olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz