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Diyarbakır'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bombalı eylem hazırlığındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 18:55, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 18:55
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Diyarbakır'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Diyarbakır'da yakalanan ve terör örgütü adına "kuryelik" yaptıkları ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen R.D, D.D, O.D, F.D. ve R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. ve D.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, teröristlerin ikametlerinde, PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah ele geçirilmişti.

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