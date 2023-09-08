Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binaların yıkımı, 540 kilogram patlayıcı ve 4 bin 200 kapsül kullanılarak gerçekleştirildi.

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