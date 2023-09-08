Etnospor Zirvesi, Özbekistan'da yapıldı

Özbekistan'ın tarihi şehirlerinden Hive'deki Uluslararası Etnospor Festivali kapsamında yapılan zirveye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden üst düzey yönetici ve uzman katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal Meselelerden Sorumlu Yetkilisi Adil Abdurahmanov, Hive'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Etnospor Festivali'ne dünyanın 35 ülkesinden 2 bine yakın kişinin katıldığını anımsatarak, bunun kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Abdurahmanov, söz konusu festivalin Özbekistan'ın derin tarihe sahip Hive şehrinde düzenlenmesine verdiği destekten dolayı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Bilal Erdoğan ise yaptığı konuşmada, geleneksel sporların ve oyunların geleceğini masaya yatırdıkları, alanında çok kıymetli isimlerin düşünceleriyle yollarını aydınlattığı Etnospor Zirvesi'ni tarihi ve kültürüyle Özbekistan'ın en güzel şehirlerinden birinde, Hive'de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, tüm çalışmaların devamlılığını önemsediklerini, geleneğin, devamlılıkla olan yakın ilişkisini göz ardı edemeyeceklerini belirten Erdoğan, geleneksel sporların ve oyunların ihyası adına sürdürülebilir bir ivme yakalamayı bir ideal olarak benimsediklerini vurguladı.

Erdoğan, dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki, bizi birbirimize bağlayan nice değerler, nice kültürler ve nice güzellikler var. Bunu keşfetmek ve ortaya çıkarmak için her yıl festivaller, forumlar ve etkinlikler düzenliyoruz. İnanıyoruz ki, bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor. Aramızda yeşerttiğimiz bu ilkelerin, dünyadaki gözyaşlarına ve acılara şifa olduğunu düşünüyorum. Köklerimizde birliğin ve beraberliğin izlerini görüyorum. Konuşacak çok şeyimiz, paylaşacak birçok anımız var. Bu düşünceler ışığında Özbekistan'da gerçekleştirdiğimiz Etnospor Zirvesi'nin hayallerimizin gerçekleşmesinde önemli bir payı olduğuna inancım sonsuz."

Dünyanın farklı noktalarında, 17 ülkede 24 kurumsal üyesi bulunan bir konfederasyon olarak binlerce sporcunun ve kültür insanının farklı etkinliklerde bir araya gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Erdoğan, bu etkinliklerde katılımcıların farklı toplumların geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere el sanatları ve gastronomiye dair birçok unsurunu görme, tanıma ve deneyimleme imkanı bulduğunu aktardı.

- Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları, Kazakistan'da yapılacak

Erdoğan, ana paydaşı oldukları Dünya Göçebe Oyunları'nı Bursa'nın İznik ilçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini, hatırlatarak, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye din, dil ve renk fark etmeksizin herkesin sevgiyle kucaklaştığını gördük. 1 milyonu aşkın ziyaretçi alanın her noktasında dünya kültürleriyle ünsiyet kurdu. Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın önümüzdeki süreçte Kazakistan'da gerçekleşeceğini vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Konfederasyon olarak kendi geleneklerini yaşamak ve yaşatmak isteyen tüm toplumları geniş ve anlamlı bir etkileşim ağına dahil etmeyi önemsediklerini vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar gerçekleştirdikleri organizasyonlarda farklı ülkelerden devlet başkanlarını ve bakanları bir araya getirdiklerini, yine kendi ülkelerinde geleneksel sporları ve oyunları gündemine alan spor insanlarını ve araştırmacıları destekleyerek öncü çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Erdoğan, ülkelerin geleneklerini yaygınlaştırmak ve kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla birçok protokol ve iş birliğiyle güçlü adımlar attıklarını vurgulayarak, "Bu hepimizin özverisi ve başarısıdır. Bu önemli bir dayanışmanın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Dünya halklarının barışa ve dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde, farklı kültürlerin oluşturduğu bu renkli tabloyu daha da geliştireceklerini ve ileriye taşıyacaklarını umut ettiğini kaydeden Erdoğan, Etnospor Zirvesi'nin gerçekleşmesinde emeği geçen Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanlığı'na ve kurumsal üyeleri Özbekistan Etnospor Derneği'ne teşekkür etti.

Zirvenin sonunda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan ve katılımcı ülkelerin spor bakanlarınca İyi Niyet Anlaşması imzalandı.