İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı karargahında video konferans sistemi ile "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Genel Komutanlığı karargahına bağlı başkanlıklar, 81 ilimizdeki il jandarma komutanlarımız, alay/tugay eşidi birlik komutanlarımızın da katılımıyla 117 farklı noktadan video konferans sistemi ile Güvenlik Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.