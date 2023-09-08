Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Otomobilin sürücüsü kurtulurken, ekiplerce yapılan arama çalışmalarında, Seyit Süleyman (2), İshak (1) ve Zehra İnan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

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