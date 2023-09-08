Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir kısım adayların ise atama işlemlerinin devam ettiğini, bu adayların da işlemleri tamamlandığında atamalarının yapılacağını belirten Tunç, tüm hakim ve savcı adaylarına atamalarının hayırlı olmasını diledi.