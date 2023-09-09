Türkiye'den Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, El-Huz bölgesindeki depremde can kaybının yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve ciddi hasar oluştuğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin yaraların sarılması için her zamanki gibi Fas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda kentte hissedilen depremde birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölümlerin olduğu şehirlerin arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua bulunuyor.

Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.