Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı

Bakanlık, seçimlerin ardından geçen 3 ayda başta otomotiv piyasası olmak üzere, fahiş fiyat, vatandaşı yanıltıcı reklam ve tanıtımlar, stokçuluk ile sahte ürün gibi pek çok konuda yoğun mücadele yürüttü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevdeki ilk aylarının, piyasaları regüle eden birçok öncü tedbirin alındığı ve reel sektörün ihtiyaçlarına hızla karşılık verildiği bir dönem olduğunu belirtti.

Bu dönemde, halkın satın alma gücünün korunması ve özellikle fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik önemli ve sonuç alıcı icraatlar yapıldığını bildiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı ile özel sektör arasındaki işbirliği, bu süreçte birçok somut sonuç verdi. Bakanlığın aldığı tedbirler, yerli üretimin yaygınlaştırmasını, insanımızın gücünü ekonomiye ve ticarete entegre etmesini teşvik etti. Bu bağlamda, fiyat dalgalanmasını sosyolojik bir olgu olarak da değerlendiriyoruz. Bakanlığımızla bu olgunun sebeplerinin ortadan kaldırılması noktasında yakın çalışma içindeyiz. Ticaret Bakanlığı, birçok alanda vatandaşın cebine ve reel sektörün üretimine doğrudan etki eden kararlarda proaktif bir yaklaşım sergiledi. Bunu da piyasaların rekabetçiliğini artırarak yaptı. Ürün tedarikinin her koşulda devam etmesi, yerli üreticiyi koruyan piyasa yapıcı aksiyonlar iş dünyamıza geçen 90 günde güven verdi. Bakanlık ile KOBİ'lerin ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi için ortak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hizmet ihracatı ile mikro ihracat yapan firmalarımızın dünya ile rekabetini sağlamak amacıyla yeni bir süreç gerçekleştiriyoruz."

- "Erişim sorunları yaşanmıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da geride kalan aylarda, özellikle otomotiv sektöründe yaşanan stokçuluk ve erişim soruna işaret etti.

Bakanlığın aldığı tedbirlerin piyasada oldukça olumlu karşılandığını belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler ve etkili denetimler sonucunda, ikinci el otomotiv fiyatlarındaki köpük ve şişirmeler ağustosta ortadan kalktı. Sıfır otomobilde de erişim sorunu yaşanmıyor. Sahte ilanlar için alınan önlemler ve araç satış sınırlaması gibi uygulamalar da piyasanın dengelenmesinde etkili oldu. Taşınmaz ve ikinci el otomotiv ilanlarının ilan sitelerinde sahte bilgilerle yayınlanmasını önlemek gayesiyle geçen hafta yapılan yönetmelik değişiklikleriyle getirilen yeni düzenlemelerin de piyasada olumlu etkilerinin devam etmesi bekleniyor."

Baran, otomotiv piyasası dışında, özellikle temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat ve stokçuluk lobisine karşı da mücadele yürütüldüğünü anlattı.

Temel tüketim ürünlerindeki aşırı fiyatların yerini piyasanın normaline bıraktığına işaret eden Baran, "Dolar ve akaryakıttaki geçici yükselişlere ve mevsim normalleri üzerindeki aşırı sıcaklık ve kuraklığın tarımda bazı ürünlerdeki olumsuz etkilerine rağmen ülkemizde hiçbir ürüne erişim sorunu yaşanmadı." diye konuştu.

Avrupa'daki bazı ülkelerde dahi zeytinyağı gibi ürünlere erişimde sorunlar yaşandığını bildiren Baran, Türkiye'de dökme zeytinyağına getirilen geçici ihracat kısıtlaması nedeniyle iç piyasada vatandaşların temin sorunu yaşamadığını belirtti.

- "Sorunların önüne geçiliyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da Ticaret Bakanlığının ikinci el araç piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemelerin sektörü rahatlatmaya başladığına ve bu dönemde fiyatlarda gerileme yaşandığına işaret etti.

Uzun, "Bilindiği gibi Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat göreve geldiğinde sektör temsilcileri ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirmiş, sektörde yaşanan aksaklıkların çözümü noktasında çok önemli adımlar atmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda hayata geçirilen kısıtlama ve önlemler ile ilan düzenlemeleri, fiyatlara ve piyasaya olumlu etki etmeye başladı. Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz." dedi.

Bakanlığın, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına yönelik tedbirlerini desteklediklerini dile getiren Uzun, "Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz-talep dengesizliğinde mağduriyet yaşamaması, bizlerin de nihai önceliği durumundadır." ifadesini kullandı.

Uzun, Bakanlığın aldığı önlemlerle, gıda ve temel tüketim ürünlerinde de stokçuluk ve fahiş fiyat gibi sorunların önüne geçildiğini sözlerine ekledi.