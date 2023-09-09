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Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye eğitim ve öğretime hazır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, toplam 25 bin 300 depremzede çocuk ders başı yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 11:32, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 11:41
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Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye eğitim ve öğretime hazır

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde okulların kapalı olduğu zamanda hummalı bir çalışma sonucu tüm eksikliklerin tamamlandığını söyledi.

Okula ilk defa gidecek öğrencilerin uyum sürecinin başladığını ifade eden Tepe, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasını heyecanla beklediklerini belirtti.

- 25 bin 300 depremzede çocuk okula başlayacak

İki ilçeye ayrı önem verdiklerini anlatan Tepe, şunları kaydetti:

"İslahiye'de 16 bin 300, Nurdağı'nda ise 9 bin öğrenci okula başlayacak. Bunların içinde ilk defa okula 'merhaba' diyecek İslahiye'de 1700, Nurdağı'nda ise 800 öğrenci olacak. Yine çocuklarımızla beraber Nurdağı ve İslahiye'de öğretmenliğe ilk adımını atacak olan kardeşlerimiz var. 98 öğretmen Nurdağı'nda, 180 öğretmen ise İslahiye'de görev yapacak. Bu kardeşlerimizle bir araya geldik. Çok heyecanlı ve mutlular. Toplamda İslahiye'de bin 51, Nurdağı'nda ise 619 öğretmenimiz öğrencilere hizmet verecek."

- Öğretmenlerin barınma sorunu çözüldü

Tepe, deprem bölgesinde ataması yeni yapılan ve mevcut devam edecek öğretmenlerin barınma sorunlarını kısa sürede çözdüklerini anlattı.

Öğretmenler için konteynerler hazırladıklarını ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

"Bu öğretmenlerimizin barınmayla ilgili planlamaları tamamlandı. Kalacak konteynerleri hazır. Gelenler yavaş yavaş yerleştirildi. Bir adaptasyon süreci olacak. İlçe milli eğitim müdürlerimiz, kaymakamlıklarımız bu öğretmenlerimizin uyumuna ciddi katkıda bulunuyorlar. Şu anda kaynaşmış gördüm ben. Öğretmeniyle, yöneticilerimizle, okullarımızla Nurdağı ve İslahiye'de eğitim ve öğretime hazırız."

İlçede hasar gören okulların onarıldığını ve bunların eğitim için yeterli olduğunu belirten Tepe, kolaylık olması açısından konteyner kente yakın noktaya konteynerlerden oluşan derslikler kurduklarını söyledi.

Tepe, dersliklerin kalıcı konutların teslim edilmesine kadar hizmet vereceğini belirterek "Hem konteynerlerde eğitim yapılacak hem de betonarme okullarda. Okulu yıkılan öğrencileri ise yine taşıma yoluyla en yakın betonarme okula taşıyacağız. İslahiye'de 12 Nurdağı'nda ise 8 olmak üzere toplam 20 konteynerlerde kalıcı binalar yapılana kadar eğitim ve öğretim vereceğiz. Bu konteynerlerimiz kış koşullarına da hazır." diye konuştu.

- Öğrenci ve velilere psikososyal destek verilecek

Tepe, öğrencilerin neredeyse tamamının depremzede olduğunu ve bu durumu atlatmaları için onlara yönelik bazı psikolojik faaliyetler hayata geçireceklerini ifade etti.

Öğrencilerin bir an önce okula adapte olmaları için güçlü şekilde çalıştıklarını anlatan Tepe, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz depremden çıktığı için okullara gitmelerinde tedirginlik ve endişe olabilir. Biz bununla alakalı rehber öğretmenlerimizle onlara psikososyal destek vereceğiz. Çocuklara ve velilerine ciddi bir psikososyal destek, yeniden hayata ve okula merhaba eğitim planımız var. Bu konuda velileri davet edeceğiz okula. Aynı anda bizde onların barındığı eve veya konteynerlere gidip misafir olacağız. Şubat'tan bu yana nasıl ki hayata dönüş mücadelesini ortaya koyduk. İnşallah tutunma mücadelemizi ve normal hayata dönme mücadelemizde onlarla beraber sağlayacağız."

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