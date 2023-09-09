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İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirleri açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 11:58, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 12:00
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İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci servisi ve kantin denetimleri ile emniyet tedbirlerine yönelik hazırlıkların, Valilik koordinasyonunda tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 11 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatılarak "İstanbul'daki 6 bin 862 okulda, 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen, 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak." denildi.

Öğrencilerin bu yıl da sınıflara geldiğinde ders kitaplarını sıralarında hazır bulacakları ifade edilen açıklamada, kentteki öğrencilere verilmek üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın okullara dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada kentte 176 bin 580 kreş, 195 bin 392 anaokulu, 951 bin 569 ilkokul, 837 bin 56 ortaokul ve 761 bin 499 lise öğrencisinin bulunduğu kaydedildi.

- Kantin ve yemekhanelerde üçlü denetim

İstanbul genelinde 3 bin 135 okul kantini, 4 bin 55 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7 bin 210 işletmenin faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, "Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele kapsamında okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu çerçevede ilk denetim mekanizmasının kaymakamlıklar tarafından oluşturulacağı belirtildi.

Sağlık, tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyonun belirli periyotlarda denetim gerçekleştireceği bilgisi verilen açıklamada, bu komisyonun çalışmalarına ek olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetimler yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, kantin denetimi konusunda önemli mekanizmalardan birinin de okul müdürlüklerinin oluşturacağı kantin denetim komisyonları olacağı, bu komisyonların da düzenli olarak kantinleri denetleyerek çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacakları ifade edildi.

- Okul çevrelerinin güvenliği için çok sayıda ekip görev yapacak

Yeni eğitim öğretim yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacağı aktarılan açıklamada, "Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan planlamada toplam 1182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak." denildi.

Açıklamada, ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapılacağı kaydedildi.

Mobil Okul Timleri (MOT) ekiplerinin de okul yöneticileri ile iletişim halinde okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacağı bildirilen açıklamada, bu ekiplerin yapacakları anlık uygulamalarla okul çevrelerinin güvenliğini sağlayacakları ifade edildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının görev bölgesinde bulunan 165 okulun güvenliğini sağlamak için 412 personelden oluşan 148 tim oluşturduğu, bu ekiplerin de okul çevrelerinde düzenli denetim yapacağı belirtildi.

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