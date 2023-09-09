Ardahan Üniversitesi tartışmalı ilanı düzeltti!

Hatırlayacağınız üzere, 4 Eylül 2023 tarihli "Büro Personeli İlanında -Ardahan Yöresi Balları- Alanında Tez Yazma Şartı" başlıklı haberimizde, Ardahan Üniversitesi tarafından yayımlanan Büro Personeli kadrosundaki özel şarta dikkat çekmiştik.



Her ne kadar ilan edilen pozisyona alınacak kişinin üniversitenin ilgili merkezinde görev yapacağı yer almış olsa dahi ilanın "Ardahan Yöresi Balları" gibi oldukça dar bir konuyla sınırlandırılmasının doğru olmadığını ifade etmiştik.



Bunun üzerine, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 9 Eylül 2023 günü yayımlanan düzeltme metninde; söz konusu ilandaki "Ardahan Yöresi" çıkartılarak başvuracak kişilerin genel olarak Bal üzerine yüksek lisans şartı istendi.

