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CHP 100'üncü kuruluş yılını kutluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 12:49, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 12:50
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CHP 100'üncü kuruluş yılını kutluyor

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve kuruluş ateşinin yakıldığı bu tarihi günde, 100'üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurunuzdayız. İleri, çağdaş bir ulus yaratmaya yönelik vizyonunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalıcı mirasının yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığınız ve ileri görüşlülüğünüz, bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturma bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Sayın Genel Başkanım, bugün iki büyük mirasınızdan biri olarak kabul ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü... Huzurunuzda 23 Ekim 1923 günü, partimizin kuruluş dilekçesini imzalayan Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nu, İstanbul Mebusu Dr. Refik Saydam'ı, İzmir Mebusu Celal Bayar'ı, Erzurum Mebusu Münür Hüsrev Göle'yi, Tekfurdağ Mebusu Cemil Uybadın'ı, Konya Mebusu Kazım Hüsnü'yü, İzmit Mebusu Saffet Arıkan'ı, Diyarbakır Mebusu Zülfü Tiğrel'i, partimizin Katibi Umumisi Recep Peker'i ve İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri rahmetle anıyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir Komutanlığı makamına geçti.

Burada bir süre Anıtkabir Komutanlığı yetkilileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

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