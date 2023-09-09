Meteorolojiden iki bölge için gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden iki bölge için gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Güneybatı Ege, Güneybatı ve Doğu Akdeniz'in kıyı bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 13:53, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 13:53
Yazdır
Meteorolojiden iki bölge için gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güneybatı Ege bölgesinde yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Denizli il genelinde, akşam saatlerinden sonra da Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Yağışların bu akşam saat 22.00'de etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

- Güneybatı kesimleri

Güneybatı kesimlerinde ise gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısı, Denizli'nin güneyi ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

- Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri

Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gece yarısı etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların da yarın sabah saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların, Mersin'in doğu kıyıları, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.

Bu Habere Tepkiniz