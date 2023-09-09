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Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı

Antalya'da yaklaşık bir yıldır fahiş kira artışları, tahliye taahhütnamesi zorlaması ve kiracı hakları ile mücadele eden Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla evden çıkarıldı. İcra memurları tarafından evinden tahliye edilen Kul, eşyalarıyla birlikte geceyi dışarıda geçirdi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 14:03
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Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı

Geçtiğimiz yıl Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir sitede ev kiralayan ve ilk yılın sonunda ev sahibinin fahiş kira artışı talebini kabul etmeyerek devletin zorunlu hale getirdiği yüzde 25 oranında zam yapan 3 çocuk babası Cengiz Kul, kısa süre sonra eline ulaşan tahliye davası celbi ile büyük şaşkınlık yaşadı. Tahliye taahhütnamesi gerekçe gösterilerek açılan dava sonucunda mahkeme ev sahibini haklı bularak evin tahliye edilmesine karar verdi. Kararın ardından mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesini bekleyen Kul, önceki gün akşam saatlerinde gelen telefon ile büyük bir şok yaşadı. Kul, ev sahibinin avukatı tarafından İcra Dairesi'ne yapılan başvuru ile icra memurlarının tahliye için ikamet adresine geldiğini öğrendi.

Kendisine her hangi bir süre verilmeden icra yoluyla evi boşaltılan, eşyaları ile birlikte sokakta kalan Cengiz Kul ve ailesi geceyi dışarda geçirdi. Eşi ve bir çocuğu kanser tedavisi gören Kul, uzun zamandır fahiş kira artışı ve tahliye taahhütnamesi dayatması ile mücadele ediyordu.

"Beni arayarak 13 bin 500 TL kira istedi"

Yaşadıklarını anlatan Cengiz Kul, "İlk evi tuttuğum zaman bu civarda evler 3-4 bin TL'den kiraya veriliyordu. Ben 5 bin 500 TL'den kiraladım. Anlaşmamız göre bir sonraki yıl zam yapılmayacaktı. Ev sahibim ile anlaşamadık, sitemizde 3-4 kişi tahliye edildi. Ev sahibi diğer binaların 13-15 bin TL'ye verildiğini öğrenmiş. Beni arayarak 13 bin 500 TL kira istedi. Ben devletin önerdiği yasal rakamı söyledim. Ödemeyeceğimi söyleyince tahliye taahhütnamesini hatırlattı, mahkemeden tahliye yönünde karar çıktı" dedi.

"Eşyalarımızın hepsini aşağı indirdiler"

Mahkemeden gerekçeli karar beklerken telefonundan arandığını belirten Kul, "İşyerinde çalışırken aradılar, eve geldiklerini söylediler. Adrese gelmemi istediler, gelmemem durumunda çilingir ile açacaklarını söylediler. Ellerinde tahliye kararı yoktu, beni tahliye ettiler. Eşyalarımızın hepsini aşağı indirdiler. Barınma bizim bir hakkımızdır, biz 8 aydır mücadele ediyoruz. Şuanda tahliye taahhütnamesi zorunlu hale gelmiş durumda. Ya imzalayacak evi kiralayacak ya da imzalamayacak dışarıda kalmaya devam edecek. Bugün iki emlakçı aradım, bana tahliye taahhütnamesine imza atmamı istediler. Tarih kısmını sonradan dolduruyorlar. Biz kiracılar olarak bunu mahkemede ispat edemiyoruz" açıklamasına yer verdi.

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