Fenerbahçe'de başkanlık süresine sınırlama

Fenerbahçe Kulübü bugün İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Tüzük Tadil Kongresi düzenliyor.

Kongrede tüzük değişikliğine uğrayacağı belirtilen maddeler büyük ekranlara yansıtılıp okunarak kongrede bulunanlar bilgilendirildi.

Bilgilendirme işlemi ve üyelerin yaptıkları konuşmaların ardından belirtilen maddelerle ilgili oylamaya geçildi. Değişikliğe uğrayan bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler de oy çokluğuyla kongreden geçti.

'Kesintisiz 12 yıl' kuralı

Buna göre "Kulüp başkanı, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla seçilir" maddesinde değişikliğe gidildi.

Oy çokluğuyla kabul edilen yeni kural şöyle: "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak bir tam dönem geçtikten sonra aday olabilir."