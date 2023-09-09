Fas'taki depremde can kaybı 1305'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısı 1305'e, yaralı sayısı 1220'si ağır olmak üzere 1832'ye çıktı.

Fas medyası, dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, daha ö