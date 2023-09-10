Beslenme çantası obez yapmasın

Okul yolunda kahvaltı hayati önem taşırken, beslenme çantasının da şekerli gıdalardan uzak olması gerekiyor. Okul başarısının artması ve bilişsel aktivitelerin güçlenmesine katkı sağlamak için doğru yemek yemenin önemine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, "Çocuklar sabahları mutlaka protein ağırlıklı bir kahvaltı yapmalı. Eğer kahvaltı yapılamamışsa ders arasında tüketilebilecek peynir ve yeşillikli bir sandviç, meyveli bir yoğurt veya süt- meyve karışımı tüketmeliler" dedi. Beslenme çantalarında her daim yer bulan meyve suları ve kekten uzaklaşılmasını isteyen Yiğit, sabah saatlerinde alınan basit şekerlerin odaklanma sorunlarına, daha çok acıkmaya ve obeziteye sebep olabileceğine dikkat çekti.

ESMER UNLU KURABİYELERİ TÜKETİN



Çocukların beslenme çantalarına konulan meyve suyu ve kekten uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Yiğit, "Çünkü sabahtan bu kadar yüksek oranda basit şekerin vücuda alınmasını önermiyoruz. Bu tarz besinler odaklanma sorunlarına, daha çok acıkmaya ve günün sonunda obeziteye sebep oluyor. Sürekli olmasa da kahvaltıda evde hafta sonundan hazırlanan sağlıklı yağlarlar ve esmer unlar eklenerek yapılan poğaçalar, kuru meyveli-cevizli kurabiyeler beslenme çantalarında yer almalı"diye konuştu.

FAZLA ŞEKER DEPRESYONA SOKAR



Sabahları süt ile karıştırılan çikolatalı mısır gevreklerinin de bu gruba dahil olduğunun altını çizen Yiğit, "Bunları en azından her gün tercih etmemekte, sınırlandırmakta fayda var. Sabahları sık tercih edilen sürülebilir çikolatalar yerine, şekersiz, ballı olanlar, daha doğal içerikli fındık ezmeleri veya oldukça besleyici olan tahin pekmez tercih edilebilir" önerisinde bulundu. Yiğit, fazladan alınan şeker veya fruktozun uzun vadede dikkat dağınıklığına, unutkanlığa ve depresyona sebep olabileceğini vurguladı.

TAKVİYELERDE ÜRÜNE BAKIN



Bağışıklık güçlendirmek için kullanılan besin takviyelerine de değinenYiğit, "Günlük dozda D vitamini ve Omega 3 desteği kış dönemlerinde tercih edilebilir. Ancak bu takviyeler kullanılırken, gerekli onayları almış güvenilir markalar tercih edilmeli. Multivitaminlere gelecek olursak, hiçbir zaman sağlıklı beslenmenin yerini tutmayacaklardır. Ancak çocukta iştahsızlık, yetersiz beslenme durumu var ise destekleyici olarak tercih edilebilirler" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu