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ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan 'üniversite öğrencilerine vergisiz telefon' satışına yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Vergisiz telefonda üst sınırın 10 bin TL olması üzerinde çalışılıyor. Bu telefonlar arasında Türkiye'de üretilen 15 markanın yer alması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Asya
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 08:46, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 08:48
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ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL

Seçim sürecinde AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan gençler için vergisiz telefon satışı konusunda çalışmalarda son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bir sonraki kabinede konunun gündeme alınacağını belirtti.

Yenişafak Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarını yaptığı ÖTV'siz telefon uygulamasının ilk etapta 10 bin TL'ye kadar olan telefonları kapsaması öngörüldü. Konu ile ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk kabine toplantısında yapacağı sunumda ÖTV'siz telefon konusunu da gündeme getirecek.

YERLİ ÜRETİM YAPAN FİRMALARI KAPSIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayından geçerse Erdoğan'ın kabine sonrası konu hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Gençlere vergisiz telefon fırsatı yalnızca yerli üretim yapan markaları kapsayacak. Bu telefonlar arasında da Türkiye'de üretilen 15 markanın yer alması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin ülkemizde üretim yapan firmaları destekleyecek şekilde olması da dikkat çekti.

7 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANACAK

ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Bir defaya mahsus üniversite öğrencilerinin alacakları telefon, tablet ve bilgisayarlardan vergi alınmayacak. Akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak.

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